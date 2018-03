Volley, Playoff Scudetto – Quarti di finale, gara2: i migliori italiani. Raffaelli novità, Sabbi torna, zampata Juantorena

Nel weekend si è disputata la gara2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi in luce nel fine settimana.

GIACOMO RAFFAELLI. Gioca al posto dell’acciaccato Marechal ed è la spalla perfetta di Buchegger, l’uomo in più che contribuisce all’impresa di Ravenna: memorabile vittoria contro la corazzata Perugia che vale la bella. Il giovane martello si mette in luce mettendo a segno 15 punti, 46% in attacco e 44% in ricezione.

LUCA SPIRITO. La sua regia è decisiva per trascinare Verona al successo su Trento: sotto 2-1, gli scaligeri riescono a rimontare grazie alla gestione del giovane palleggiatore che scatena Stern e Jaeschke nel momento più importante della serata.

OSMANY JUANTORENA. Non poteva mancare il suo zampino nella qualificazione di Civitanova alle semifinali. I Campioni d’Italia si impongono a Piacenza grazie alle bordate di Sokolov e alla classe della Pantera, determinante in tutti i frangenti e solido in un tie-break durissimo. Lo schiacciatore va a referto con 22 punti (56% in attacco) e può festeggiare insieme ai compagni.

GIULIO SABBI. Finalmente ritrovato. Dopo quasi due mesi fuori per infortunio, l’opposto torna in campo e fa subito sentire la sua presenza. Subentra ad Argenta dopo due set e con i suoi 12 punti (60% in attacco) risulta determinante nel successo di Modena contro Milano che vale l’accesso alle semifinali.