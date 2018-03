Volley, Playoff Scudetto – Quarti di finale, gara1: i migliori italiani. Zaytsev e Juantorena mostruosi, Lanza grintoso, Argenta perfetto

Nel weekend si è disputata la gara1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi in luce nel fine settimana.

IVAN ZAYTSEV. Prende per mano i Block Devils insieme ad Atanasijevic e risale la china da un complicatissimo 0-1 e 19-21. I vincitori della regular season si salvano anche grazie allo Zar che mette a segno 15 punti con un rilevante 55% in attacco e si distingue in ricezione.

MASSIMO COLACI. Perugia ha sofferto più del previsto con Ravenna ma il libero ci ha messo una pezza prodigandosi nei suoi due fondamentali di riferimento e conquistando anche il premio come MVP.

FILIPPO LANZA. Ci mette tutta la grinta del mondo per tenere a galla Trento che, dopo aver vinto i primi due set, si spegne contro Verona e si gioca tutto al tie-break. Il capitano non barcolla e guida i suoi uomini verso il successo con 12 punti (48%).

LUCA VETTORI. A tratti riesce a fare la differenza e torna a giocare su buoni livelli, chiude con 16 punti (43% offensivo) e Trento ringrazia ma bisognerà alzare ancora l’asticella.

OSMANY JUANTORENA. Civitanova demolisce Piacenza in tre rapidi set, la partita finisce subito e a risplendere è sempre la Pantera che non lascia respiro ai Lupi: 13 punti, 50% in attacco, 55% in ricezione e tanti saluti a tutti con annesso premio da MVP.

ANDREA ARGENTA. Bruninho insiste tanto su Earvin Ngapeth e Tine Urnaut nella complicata sfida vinta da Modena contro Milano al tie-break, ma quando si rifugia dall’opposto è una garanzia: 68% in attacco, 14 punti e un solo errore. Il giovane continua a volare.













(foto Valerio Origo)