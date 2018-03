Volley, Playoff Scudetto: Perugia-Trento, gara1 di semifinale. Data, programma, orario d’inizio e tv: come seguire la partita

Oggi giovedì 29 marzo si gioca Perugia-Trento, gara1 delle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. Al PalaEvangelisti i Block Devils vorranno subito incominciare con il piede giusto e ribadire la loro superiorità nei confronti della formazione dolomitica che invece cerca il colpaccio in trasferta. I ragazzi di Bernardi hanno dominato la regular season e puntano dritti al tricolore, gli uomini di Lorenzetti hanno faticato per tutta la stagione ma provano a rialzare la testa nel momento più importante.

Perugia si affiderà naturalmente alle bordate di Aleksandar Atanasijevic e alla solidità di Ivan Zaytsev, dall’altra tutto sulla regia di Simone Giannelli e sulla grinta di capitan Filippo Lanza sperando nel mancino Uros Kovacevic e in un redivivo Luca Vettori.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Perugia-Trento, gara1 delle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Non è prevista diretta tv.

GIOVEDI’ 29 MARZO:

20.30 Sir Safety Conad Perugia vs Diatec Trentino













(foto Valerio Origo)