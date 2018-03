Volley, Playoff Scudetto – Perugia surclassa Ravenna e vola in semifinale. Zaytsev e compagni sfidano Trento

Perugia si è qualificata alle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. I vincitori della regular season hanno surclassato Ravenna per 3-0 (25-19; 25-18; 25-23) nella decisiva gara3 dei quarti e si sono così guadagnati la serie con Trento, remake della semifinale dello scorso anno che venne vinta dai dolomitici. L’altra semifinale, già decisa da una settimana, sarà invece quella tra Civitanova e Modena: mercoledì inizierà lo spettacolo, la corsa verso il tricolore entra nel vivo, si giocherà al meglio dei cinque incontri.

I Block Devils si sono sbarazzati degli arrembanti giallorossi, settimana scorsa capaci dell’impresa al Pala De Andrè. Al PalaEvangelisti, però, i ragazzi di Lorenzo Bernardi hanno sempre avuto in mano il pallino del gioco e chiudono i conti in 85 minuti. Show assoluto dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (20 punti), doppia cifra anche per il martello Alex Berger (12) che ha affiancato Ivan Zaytsev (7 punti per lo Zar che ha garantito solidità in ricezione), spiccano anche i 4 muri del centrale Simone Anzani in coppia con Marko Podrascanin. L’ottima Ravenna, ora costretta ai playoff per il quinto posto che mettono in palio un posto nella prossima Challenge Cup, non hanno potuto beneficiare dei migliori Paul Buchegger (9) e Nicolas Marechal (12).

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE:

Perugia vs Ravenna 2-1

Trento vs Verona 2-1

Civitanova vs Piacenza 2-0

Modena vs Milano 2-0

PLAYOFF SCUDETTO – SEMIFINALI:

Perugia vs Trento

Civitanova vs Modena













(foto Valerio Origo)