Volley femminile, Playoff Scudetto 2018: Busto Arsizio ultima semifinalista, Monza si arrende in gara3

Busto Arsizio si qualifica alle semifinali dei Playoff Scudetto di volley femminile. Le Farfalle hanno sconfitto Monza per 3-0 (25-18; 25-19; 25-17) nella gara3 dei quarti e hanno così chiuso i conti di fronte al proprio pubblico guadagnandosi la serie contro Novara. Le ragazze di coach Mencarelli, dopo aver perso la gara1 al PalaYamamay, sono state brave a reagire con le brianzole che erano alla loro prima presenza in post-season e che non sono riuscite a concretizzare il sogno. Dall’altra parte del tabellone la semifinale tra Scandicci e Conegliano.

Busto Arsizio ha letteralmente dominato la partita non lasciando scampo alle avversarie. Si sono messe in luce soprattutto l’opposto Valentina Diouf (14 punti) e il martello Alessia Gennari (12) affiancata da Michelle Bartsch (11), doppia cifra anche per la centrale Federica Stufi (10, 2 muri) in coppia con Beatrice Berti, Alessia Orro in cabina di regia. A Monza non è bastata l’ottima Serena Ortolani (14), sottotono la grande ex Helena Havelkova (5), 11 marcature per la schiacciatrice Edina Begic.













(foto Roberto Muliere)