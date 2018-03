Volley femminile, Champions League 2018 – Conegliano da sballo: asfaltata la Dinamo Kazan, la Final Four è più vicina!

Conegliano è stata semplicemente magnifica nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di volley femminile e ha asfaltato la Dinamo Kazan con un perentorio 3-0 (25-19; 25-18; 25-17): di fronte agli oltre 3000 spettatori del PalaVerde, le Pantere sono riuscite a sovvertire ogni pronostico della vigilia. Doveva essere una partita impossibile per le ragazze di coach Santarelli che invece hanno domato la compagine di Rishat Gilyazutdinov con estrema autorevolezza: ora basterà conquistare due set nella durissima trasferta in Russia, in programma tra due settimane, per accedere alla Final Four di Bucarest. La strada è ancora molto lunga e servirà una nuova grande prestazione sul campo nemico ma la Romania ora è un po’ più vicina.

Conegliano ha trionfato in appena 82 minuti di gioco, decidendo i vari set subito in avvio e poi allungando progressivamente senza mai lasciare respiro alle russe che hanno dovuto scontare l’assenza di Elitsa Vasileva (operata alla spalla). Prestazione di assoluto livello da parte dell’opposto Samanta Fabris (18 punti, 55% in attacco), grande regia di Joanna Wolosz (3 aces, 2 muri), doppia cifra anche per il martello Samantha Bricio (10, 2 aces) affiancata da Kimberly Hill (9), al centro Anna Danesi (7 punti, 2 aces) e Raphaela Folie (8), Monica De Gennaro fantastico libero. Di fronte a una squadra così compatta non hanno potuto nulla fenomeni come Mammadova (14), Voronkova (13), Startseva.















(foto Ettore Griffoni)