Volley, Champions League 2018 – Sorteggiati ottavi e quarti di finale: Perugia e Trento fortunate, Civitanova rischia. Poi il derby italiano

In Lussemburgo si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale (playoff 12) della Champions League 2018 di volley maschile. Nella stessa sede sono stati definiti anche gli abbinamenti per i quarti di finale (playoff 6). Lo Zenit Kazan, corazzata russa vincitrice delle ultime tre edizioni del torneo, organizzerà la Final Four e dunque è già certa della qualificazione alle semifinali. Le altre 12 formazioni rimaste in corsa si contenderanno i restanti tre posti per gli atti conclusivi in programma il 12-13 maggio nella metropoli russa.

Perugia è capitata in un buono spicchio di tabellone. I Block Devils partono favoriti contro l’Halkbank Ankara ma attenzione a non sottovalutare la trasferta in Turchia. L’eventuale quarto di finale sarà contro la vincente del match tra Novosibirsk e Maaseik (russi favoriti).

Ci potrebbe essere il derby tra Civitanova e Trento ai quarti di finale. I dolomitici sono stati molto fortunati a pescare lo Chaumont di coach Prandi (la formazione più debole dell’urna); poteva invece andare meglio ai Campioni d’Italia che se la dovranno vedere con il PGE Skra Belchatow.

Gli ottavi di finale si disputeranno il 13-15 marzo (andata) e il 20-22 marzo (ritorno), i quarti di finale sono schedulati per il 3-5 aprile (andata) e il 10-12 aprile (ritorno). Di seguito il tabellone della fase a eliminazione diretta della Champions League 2018 di volley maschile:

OTTAVI DI FINALE:

Halkbank Ankara (Turchia) vs Sir Colussi Sicoma Perugia (Italia)

Noliko Maaseik (Belgio) vs Lokomotiv Novosibirsk (Russia)

PGE Skra Belchatow (Polonia) vs Cucine Lube Civitanova (Italia)

Chaumont VB 52 Haute Marne (Francia) vs Diatec Trentino (Italia)

Jastrzebski Wegiel (Polonia) vs ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (Polonia)

Berlin Recycling Volleys (Germania) vs VfB Friedrichshafen (Germania)

QUARTI DI FINALE:

Quarto di finale 1: Ankara/Perugia vs Maaseik/Novosibirsk

Quarto di finale 2: Belchatow/Civitanova vs Chaumont/Trento

Quarto di finale 3: Wegiel/ZAKSA vs Berlin/Friedrichshafen

SEMIFINALI:

Vincente Quarto di finale 2 vs Vincente Quarto di finale 3

Vincente Quarto di finale 1 vs Zenit Kazan (Russia)













(foto Valerio Origo)