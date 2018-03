Volley, Champions League 2018: PGE Skra Belchatow-Civitanova, andata ottavi di finale. Data, programma, orario d’inizio e tv

Oggi mercoledì 14 marzo si gioca PGE Skra Belchatow-Civitanova, andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. I Campioni d’Italia saranno impegnata nella bolgia dell’Atlas Arena di Lodz: non sarà semplice fare la differenza di fronte a 13000 spettatori che sosterranno la corazzata polacca guidata da Roberto Piazza. La Lube dovrà davvero superarsi contro Wlazly e compagni: serviranno i migliori Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov per conquistare la vittoria e muovere i primi passi verso il passaggio del turno.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di PGE Skra Belchatow-Civitanova, andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e su laola.tv.

MERCOLEDI’ 14 MARZO:

18.00 PGE Skra Belchatow vs Cucine Lube Civitanova















(foto Pier Colombo)