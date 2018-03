Volley, Challenge Cup 2018 – Ravenna monumentale! Espugnata Ankara al golden set, si vola in Finale

Ravenna ha compiuto l’impresa e si è qualificata alla Finale delle Challenge Cup 2018 di volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I giallorossi si sono letteralmente superati e hanno sovvertito il pronostico della vigilia ribaltando la sconfitta per 3-0 maturata la scorsa settimana al Pala De Andrè. I ragazzi di coach Soli hanno espugnato Ankara battendo il Maliye Piyango per 3-1 (25-22; 22-25; 25-19; 25-19) e imponendosi poi al golden set di spareggio (16-14): una vera e propria apoteosi per il glorioso club romagnolo che torna così a lottare per un titolo europeo dopo le tre Coppe Campioni vinte tra il 1992 e il 1994 e la Coppa CEV alzata al cielo nel 1996.

La Bunge ora è attesa dal doppio confronto contro l’Olympiacos Pireo, formazione greca che ha surclassato i russi del Surgut: andata il 4 aprile, ritorno sette giorni dopo in Italia. Ravenna sta attraversando proprio un bel momento visto che domenica scorsa ha sconfitto Perugia guadagnandosi il diritto di giocare gara3 dei quarti di finale dei playoff scudetto.

A fare la differenza lo scatenato opposto Paul Buchegger autore di 35 punti (55% in attacco), servito a ripetizione da Santiago Orduna. Di banda hanno giocato Nicolas Marechal (9) e Christian Poglajen (8) sostituito nel quarto set da Giacomo Raffaelli (3), al centro spazio per Krasimir Georgiev (13, 2 muri) e Enrico Diamantini che a metà partita è stato rimpiazzato da Marco Vitelli, Riccardo Goi il libero. Al Maliye non sono bastati uomini importanti come Oliver Venno (13) e Mihajilo Stankovic (18).













(foto CEV)