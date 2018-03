Volley, CEV Cup 2018 – Verona sfiora la rimonta in Turchia ma passa lo Ziraat Ankara: addio Finale per i gialloblù

Verona ha sfiorato il colpaccio in Turchia ma purtroppo non è riuscita a qualificarsi alla Finale della CEV Cup 2018 di volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. Gli scaligeri, dopo la sconfitta per 3-1 patita in casa, sono riusciti a battere lo Ziraat Bankasi Ankara per 3-2 (25-20; 25-20; 20-25; 24-26; 15-11) ma il risultato non è sufficiente per proseguire la propria avventura europea. I ragazzi di coach Grbic si sono involati sul 2-1 e hanno avuta la palla del 25-23 nel quarto set che avrebbe permesso di disputare il golden set di spareggio ma sul più bello la Calzedonia si è fermata e si è fatta rimontare.

Il successo al tie-break è una vana consolazione che non evita l’eliminazione dal torneo. Ora Verona si concentrerà sui playoff scudetto: sabato sfida a Trento nella decisiva gara3 dei quarti di finale. La Finale della CEV Cup sarà invece tra lo Ziraat Bankasi Ankara e il Belogorie Belgorod, formazione russa che è riuscita a eliminare i polacchi dell’Asseco Resovia.

Verona ha dominato a muro (12) ed è stata trascinata da dai martelli Stephen Maar (17 punti) e Thomas Jaeschke (12); doppia cifra anche per l’opposto Toncek Stern (11), spiccano anche i 4 muri di Emanuele Birarelli. Ankara si è aggrappata alle sue grandi stelle Dawid Konarski (19), Oleg Antonov (18) e Vahit Savas (16) per qualificarsi.













(foto Roberto Muliere)