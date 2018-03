Pallanuoto, Serie A1 2018: risultati e classifica dopo la 16a giornata. Sport Management beffata nel finale dalla Pro Recco

Si è svolta nel pomeriggio la 16a giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto: il big match tra Sport Management e Pro Recco si è concluso a favore dei liguri per 7-8, grazie ad un gol di Ivovic a 22″ dal termine. Ne approfitta il Brescia, che asfalta un Napoli irriconoscibile, arresosi senza combattere per 12-4, e raggiunge la seconda posizione in classifica.

Savona spazza via l’Acquachiara per 21-4 e rafforza la posizione playoff, proprio come l’Ortigia, che espugna Trieste per 8-5 e scavalca Napoli. Va a -6 dalla zona playoff la Lazio, che approfitta dello stop partenopeo vincendo a Torino per 11-9. La Florentia compie un passo vitale verso la salvezza diretta battendo per 10-8 Posillipo, così come Catania, che vince 8-7 a Bogliasco.

A1 maschile – 16^ giornata – mercoledì 7 marzo

Trieste-Ortigia 5-8

Savona-Acquachiara 21-4

Bogliasco-Catania 7-8

Torino-Lazio 9-11

Florentia-Posillipo 10-8

Sport Management-Pro Recco 7-8

Brescia-Napoli 12-4

Classifica dopo la 16a giornata

Pro Recco 48

Sport Management 42

Brescia 42

Savona 31

Ortigia 30

Napoli 28

Lazio 22

Florentia 20

Catania 18

Bogliasco 16

Posillipo 15

Trieste 11

Torino 4

Acquachiara 0













Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it