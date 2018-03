VIDEO Lewis Hamilton risponde a Sebastian Vettel: “Nessun bottone magico. Aspettavo un buon giro per toglierti il sorriso dalla faccia!”

E’ un Lewis Hamilton in gran forma, non soltanto al volante della sua Mercedes, quello di questo primo weekend del Mondiale 2018 di F1. Il britannico, autore della pole del GP d’Australia (settimo centro a Melbourne, 73° in carriera), ci ha tenuto a sottolineare, nel corso della conferenza stampa in compagnia di Sebastian Vettel (terzo) e di Kimi Raikkonen (secondo), che la sua prestazione non fosse riconducibile al cosiddetto “bottone magico”, una particolare mappatura del motore che, secondo un po’ tutti nel paddock, consentirebbe ai piloti delle Frecce d’Argento di andare oltre i limiti della vettura e della power unit nel time-attack.

“Voglio precisare che non c’è nessun bottone magico: ho usato la stessa mappa in Q2 ed in Q3 e nessun’altra mappa extra con cui avessi a che fare”, le parole di Hamilton a cui Vettel ha replicato: “E allora come facevi prima?”. La risposta di Lewis è stata puntuale come il suo ultimo giro: “Stavo aspettando di fare un buon giro per toglierti il sorriso dalla faccia”.

IL VIDEO DELLO SCAMBIO DIALETTICO TRA LEWIS HAMILTON E SEBASTIAN VETTEL (parte 1)

Gioco di provocazioni che è continuato con Vettel che, rivolgendosi al poleman, ha dichiarato: “Chi la fa, la aspetti e se oggi Lewis è contento, spero di esserlo io domani, organizzando una bella festa con Kimi (giocando anche con il nomignolo “party mode”, altro modo per definire il bottone magico). A quel punto il britannico scherzando, ha affermato: “Per Kimi è sempre festa”. L’espressione del finlandese è tutto un programma.

IL VIDEO DELLO SCAMBIO DIALETTICO TRA LEWIS HAMILTON E SEBASTIAN VETTEL (parte 2)













