VIDEO – Filippo Ganna, Mondiali ciclismo su pista 2018: TRIONFO PER L’AZZURRO! Riviviamo il record italiano in finale

Filippo Ganna si laurea campione del mondo dell’inseguimento individuale nella rassegna iridata di ciclismo su pista: in quel di Apeldoorn (Olanda), l’azzurro riesce a stupire tutti con una finale strepitosa, nella quale realizza il record italiano e va a prendersi la medaglia d’oro. 4’13″607: tempo stratosferico, frutto di una gara controllata nella prima parte e a tutta nella seconda.

Andiamo a rivivere la prova di Ganna con il VIDEO della sua cavalcata:

🚴‍♂️ Gold for Ganna! 🥇

A resounding win for the Italian in the men’s individual pursuit#Apeldoorn2018 pic.twitter.com/8XuDhsvbuA

