Ciclismo su pista, Mondiali 2018: il palmares di Filippo Ganna. Arriva il secondo titolo iridato

Una medaglia d’oro magnifica, arrivata al termine di una prova dominata in lungo e in largo: Filippo Ganna è il nuovo campione del mondo dell’inseguimento individuale nel ciclismo su pista. Ad Apeldoorn il fenomeno tricolore si è andato a prendere il suo secondo titolo iridato, in un palmares che inizia a crescere anno dopo anno, nonostante il cronoman della UAE Emirates sia solo classe 1996.

Palmares Filippo Ganna

Europei su strada

Argento under 23 cronometro Plumelec 2016

Europei su pista

Oro inseguimento individuale Berlino 2017

Argento inseguimento a squadre Berlino 2017

Argento inseguimento a squadre Yvelines 2016

Argento inseguimento individuale Yvelines 2016

Mondiali su pista

Oro inseguimento individuale Londra 2016

Oro inseguimento individuale Apeldoorn 2018

Argento inseguimento a squadre Hong Kong 2017

Argento inseguimento individuale Hong Kong 2017

Bronzo inseguimento a squadre Apeldoorn 2018

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Twitter Federciclismo