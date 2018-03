Ciclismo su pista, Mondiali 2018: Filippo Ganna esalta l’Italia. Elisa Balsamo sfortunata, ad un punto dalle medaglie

Altra giornata emozionante ai Mondiali di ciclismo su pista 2018 in quel di Apeldoorn (Olanda). Quattro titoli assegnati, una medaglia d’oro per l’Italia che sta continuando a dimostrarsi davvero in forma in questa edizione iridata.

Filippo Ganna è stato davvero meraviglioso nell’inseguimento individuale maschile. L’asso della UAE Emirates, dopo aver trascinato ieri al bronzo il trenino azzurro, oggi è riuscito nell’impresa di conquistare il secondo titolo iridato della carriera: dopo una qualifica chiusa al secondo posto, Ganna ritocca il proprio record italiano con un 4:13.607 e una finale dominata in lungo e in largo. Niente da fare per il portoghese Ivo Oliveira che ancora una volta deve arrendersi al fenomeno tricolore (era già successo qualche mese fa agli Europei), argento comunque meritato. Grandissima prestazione per il russo Evtushenko che in 4:13.786 si prende il bronzo: una prestazione con la quale avrebbe addirittura potuto lottare per il titolo.

L’altra chance di medaglia per l’Italia era quella di Elisa Balsamo. Nell’omnium la giovanissima azzurra è riuscita a difendersi al meglio nelle prime tre prove, dove ha dato spettacolo chiudendo in seconda piazza parziale. La corsa a punti conclusiva però si è rivelata negativa per la campionessa del mondo junior di Doha 2016: la danese Amelie Dideriksen e la neozelandese Ruschlee Buchanan sono riuscite a guadagnare rispettivamente uno e due giri, portandosi sul podio. Nonostante uno sprint finale strepitoso, chiuso in quarta piazza (seconda del gruppo, ma c’erano due atlete in fuga), Balsamo è arrivata ad un punto dalle medaglie: l’azzurra ha però dimostrato un talento eccezionale, nei prossimi anni può davvero giocarsi le medaglie. Oro alla beniamina di casa Kirsten Wild, che ha dominato in lungo e in largo da favorita, facendo esplodere il pubblico di Apeldoorn.

La prima gara del programma odierno è stata quella della corsa a punti maschile: prova alquanto equilibrata dove sono cambiati giro dopo giro gli scenari. A vincere è stato l’australiano Cameron Meyer, dominante negli sprint e con due giri guadagnati. Argento all’olandese Jan Van Ship, bronzo invece al britannico Mark Stewart. In casa Italia discreta prova di Liam Bertazzo che, con un giro guadagnato, chiude in decima piazza.

Nell’ultima gara di giornata, la sprint al femminile, è dominio tedesco: Kristina Vogel si impone dopo tre entusiasmanti prove sull’australiana Stephanie Morton. Bronzo ad un’altra teutonica: Pauline Sophie Grabosch.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO SU PISTA













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Twitter Federciclismo