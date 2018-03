VIDEO Alex Liddi fenomenale, fuoricampo bellissimo con Kansas City (MLB). Che colpo dell’azzurro!

Alex Liddi fenomenale durante lo spring training. Il fenomeno del baseball italiano, in forza al Kansas City (formazione MLB), ha realizzato un bellissimo fuoricampo nel match vinto per 9-6 contro San Francisco. L’azzurro, schierato come terza base, si è esaltato nel corso del nono inning quando sul monte c’era McCastland. Di seguito il VIDEO del suo colpo.













(foto Federbaseball)