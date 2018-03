Volley, Playoff Scudetto – Perugia e Ravenna si sfidano: chi sarà l’ultima semifinalista? Zaytsev e compagni favoriti

Oggi conosceremo l’ultima semifinalista dei Playoff Scudetto di volley maschile. Perugia e Ravenna si sfideranno nella decisiva gara3, in palio la serie contro Trento. Al PalaEvangelisti sarà uno scontro totale: la corazzata umbra contro i romagnoli che a sorpresa si sono imposti in gara2 e vanno a caccia di un clamoroso colpaccio. Da una parte la vincitrice della regular season e grande favorita per il tricolore, dall’altra l’ottava della classe che vuole completare l’impresa.

Entrambe le squadre sono reduci da un risultato di lusso nelle Coppe Europee: i Block Devils si sono qualificati ai quarti di finale della Champions League dopo il 3-0 rifilato all’Halkbank Ankara, i giallorossi sono invece volati in Finale di Challenge Cup rimontando il Maliye Ankara. Si preannuncia una partita tosta con Perugia favorita guidata da Ivan Zaytsev e Tsvetan Sokolov ma Ravenna con le bordate di Buchegger e Marechal vuole vendere cara la pelle.















(foto Valerio Origo)