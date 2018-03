Atletica, Usain Bolt: “Dimostrerò che posso fare il calciatore. Giocherò in un grande Paese europeo”. La risposta al Borussia

Usain Bolt crede fermamente di poter giocare da calciatore professionista. Il pluri Campione Olimpico e del Mondo su 100m e 200m ha svolto un provino con il Borussia Dortmund ed è piaciuto al pubblico presente segnando un gol di testa, trasformando un rigore e piazzando degli allunghi di lusso. Coach Stoeger, però, non è ancora convinto dal giamaicano, lo ha elogiato per la sua grinta e perché capisce il gioco ma “la fisicità di cui ha bisogno è un’altra rispetto a quella che ha. Per stare al livello dei professionisti dovrebbe allenarsi alcune settimane con una squadra. Certo alla sua età non ha grande potenziale di crescita“.

La replica del 31enne non si è fatta attendere: “Questa due giorni me la sono davvero goduta. Devo ammettere che è stato faticoso, non sono abituato a correre così a lungo. Ho bisogno di stimoli. Prima volevo dominare il mondo da centometrista, ora voglio fare il calciatore. Penso che il calcio mi possa stimolare“. Nelle interviste rilasciate ai media tedeschi non si è tirato indietro: “Spero di ricevere la possibilità di giocare con la prima squadra in quello stadio così bello. Lavorerò dal punto di vista atletico e poi tornerò. Voglio dimostrare al mondo che è possibile. Voglio riuscire a giocare per una squadra di uno dei migliori cinque campionati d’Europa. Non è importante che sia Inghilterra, Spagna, Francia, Germania oppure Italia“.