Vela, America’s Cup 2021 – Max Sirena: “Luna Rossa voleva fortemente l’ingaggio di James Spithill. Vogliamo vincere!”

Luna Rossa fa sul serio. L’imbarcazione tornerà in acqua nell’America’s Cup nella prossima edizione del 2021 e lo farà con il chiaro intento di ritentare l’assalto alla Coppa più antica del mondo. Il Challenger of Record ha infatti annunciato in maniera ufficiale un ritorno importante, quello di James Spithill, già nell’equipaggio che partecipò all’edizione del 2007, quando Luna Rossa fu sconfitta nella finale della Louis Vuitton Cup per 5-0 da Team New Zealand.

“Non c’è bisogno di presentare chi è Spithill“, ha commentato un soddisfatto Max Sirena, skipper di Luna Rossa, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Si tratta di uno dei migliori timonieri del mondo e ha deciso di sposare il nostro progetto, mettendosi a completa disposizione della squadra“. L’equipaggio, però, non è ancora stato formato. “Come gli altri nessuno ha un posto prenotato sulla barca che farà la Coppa America. Bisogna conquistarselo. Il resto, malumori o presunte rivalità, sono solo speculazioni. Luna Rossa vuole vincere e Spithill è uno che può aiutarci in tal senso. Tutti volevano quest’ingaggio“.

L’australiano torna così a Luna Rossa dopo l’esperienza con Oracle, con cui ha vinto nel 2010 e nel 2013, prima della sconfitta della scorsa estate. “Sarà con noi anche per la stagione del Tp52“, ha rivelato Sirena. “Sarà la base di allenamento per l’America’s Cup, in cui testeremo alcuni software che poi porteremo sull’AC75 ad Auckland“. Spithill sarà la “punta” ma il progetto di Luna Rossa resta chiaro, puntare sui giovani. “Abbiamo già ingaggiato qualche giovane talento italiano, ne abbiamo visionati una settantina e ne valuteremo altri ancora. La Coppa è tra tre anni per cui a timonare Luna Rossa potrà essere Francesco Bruni, Spithill o magari qualche giovane che stiamo selezionando oggi. Quel che è certo è che vogliamo vincere“.













Foto: pagina Facebook Luna Rossa Challenge