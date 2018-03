Usain Bolt può diventare un calciatore professionista? Il Fulmine vuole un grande club, Peter Stoger: “Se si allenasse…”

Usain Bolt può diventare davvero un calciatore professionista? Questo è il quesito che circola nel mondo sportivo dopo il provino sostenuto dal giamaicano con il Borussia Dortmund. Il pluri Campione Olimpico e del Mondo dei 100 e 200m ha ben figurato con la palla ai piedi, ha segnato di testa e ha trasformato un penalty ma naturalmente è ancora lontano dal poter giocare un incontro ufficiale ai massimi livelli. Il Fulmine ha comunque dichiarato di non accontentarsi e di “volere giocare in un grande club di un campionato professionistico importante“. Affermazioni importanti da parte del 31enne che, come quando gareggiava in corsia, pretende sempre il massimo.

L’uomo più veloce della Terra ha impressionato anche Peter Stoger, coach del club tedesco, che ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport di “aver apprezzato la sua visione di gioco ma è ancora difficile capire il futuro di un’avventura del genere perché c’è ancora tanto da fare. Ama questo gioco, lo capisce, quello che gli manca è il lavoro di squadra. Ma se si allenasse diverse settimane, anzi diversi mesi, potrebbe sicuramente crescere sotto questo profilo“. Ora dipenderà tutto da Usain Bolt: dovrà concentrarsi, dare anima e cuore per questa avventura, migliorare e poi sperare davvero di entrare in organico. La missione è delle più complicate ma forse non così impossibile per chi ha corso in 9.58 e ha riscritto la storia a suon di record e trionfi.