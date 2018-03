VIDEO Usain Bolt debutta alla grande con il Borussia Dortmund! Provino di lusso, segna di testa e piazza il rigore

Usain Bolt ha destato ottime impressioni durante il provino svolto con il Borussia Dortmund. Il pluri Campione Olimpico e del Mondo dei 100m e 200m si è allenato con il club tedesco, il suo obiettivo di diventare un calciatore professionista non è così campato per aria. Il giamaicano si è messo in luce con un gol di testa da vero attaccante piazzando il pallone all’angolino, un tunnel durante il torello e un rigore trasformato: i 1400 spettatori presenti hanno potuto ammirare dal vivo le azioni del Fulmine che si è dichiarato soddisfatto e divertito.

L’allenamento era cominciato con un giro di campo ed esercizi di stretching, poi ha piazzato un allungo micidiale sui 50 metri da vero velocista qual è. Durante la partitella ha toccato la palla una ventina di volta, segnando e regalando anche un assist, giocando sempre sulla fascia sinistra, la sua posizione preferita in campo. Riuscirà a giocare una partita ufficiale?

