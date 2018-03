Triathlon, World Series Abu Dhabi 2018: i migliori al mondo al via della tappa negli Emirati

La prima tappa delle World Triathlon Series 2018, che si terrà domani ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, vedrà al via i migliori atleti al via. Le gare si disputeranno su distanza sprint: sia per gli uomini che per le donne il percorso prevede 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa.

Alle 10.36 ora italiana toccherà agli uomini: al via fari puntati sull’iberico Mario Mola, due volte Campione del Mondo e vincitore di questa gara due stagioni fa, mentre proveranno ad insidiarlo il britannico Jonathan Brownlee ed il norvegese Kristian Blummenfelt. Non può passare inosservata la presenza del sudafricano Richard Murray, vincitore in World Cup a Città del Capo ad inizio febbraio. La formazioni iberica non si ferma però al solo Mola: saranno della partita anche Fernando Alarza e Vicente Hernandez. Non possono essere esclusi dal novero dei favoriti anche il transalpino Vincent Luis ed il sudafricano Henri Schoeman, mentre l’Italia schiererà al via i due triatleti del CS Carabinieri Alessandro Fabian e Matthias Steinwandter.

Alle 12.36 italiane spazio alle donne: ci sarà la triatleta delle Bermuda Flora Duffy, dominatrice incontrastata della scorsa annata con sei vittorie nelle sei gare alle quali ha preso parte, e già due volte Campionessa del Mondo. Inevitabilmente i favori del pronostico sono tutti per lei. Proveranno a romperle le uova nel paniere la neozelandese Andrea Hewitt, vincitrice di questa gara nella scorsa stagione, l’australiana Ashleigh Gentle, vicecampionessa mondiale nel 2017, e le statunitensi Katie Zaferes e Kirsten Kasper. Non andrà sottovalutato lo squadrone britannico composto da Vicky Holland, vincitrice a Città del Capo, Non Stanford, Jessica Learmonth e Sophie Coldwell; stesso discorso può essere fatto per il team nipponico composto da Ai Ueda, Juri Ide e Yuko Takahashi. Possibile outsider sarà l’olandese Rachel Klamer, mentre l’Italia sarà rappresentata alla partenza da Annamaria Mazzetti ed Ilaria Zane.













Foto: Profilo Twitter Livetriathlon

