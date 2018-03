Triathlon, World Cup New Plymouth 2018: vittorie per Declan Wilson e Kirsten Kasper. Settima Angelica Olmo, decimo Gregory Barnaby

Si conclude a New Plymouth, in Nuova Zelanda, la tappa di World Cup di triathlon, nella quale ben figurano i cinque italiani impegnati: Angelica Olmo, dopo il terzo posto di Mooloolaba, ottiene la settima posizione, mentre tra gli uomini centra la top 10 Gregory Barnaby, con gli altri tre azzurri tutti classificati entro la 25ma piazza.

Nella gara femminile si impone la statunitense Kirsten Kasper, che dopo il quarto posto ad Abu Dhabi ed il secondo a Mooloolaba, centra finalmente il bersaglio grosso: per il quinto anno consecutivo è una triatleta statunitense ad alzare le braccia al cielo in questa tappa. L’americana ha condotto la gara sin dalle prime battute, andando a chiudere in 1:03’20”, con 8″ di margine sulla padrona di casa Nicole van Der Kaay, al primo podio in carriera in World Cup. Al terzo posto la belga Claire Michel, staccata di 17″. A lungo col gruppetto che si gioca la quarta piazza, Angelica Olmo cede qualcosa nel finale e giunge settima a 35″, confermando quanto di buono mostrato due settimane fa in Australia, quando chiuse sul gradino più basso del podio.

Elite Donne (Top 10)

1. Kirsten Kasper USA 1:03:20

2. Nicole Van Der Kaay NZL 1:03:28

3. Claire Michel BEL 1:03:37

4. Taylor Spivey USA 1:03:50

5. Yuko Takahashi JPN 1:03:51

6. Gillian Backhouse AUS 1:03:53

7. Angelica Olmo ITA 1:03:55

8. Amelie Kretz CAN 1:03:57

9. Andrea Hewitt NZL 1:04:07

10. Natalie Van Coevorden AUS 1:04:12

Nella gara maschile a sorpresa la vittoria va all’australiano Declan Wilson, che chiude in 58’20” (prima affermazione in World Cup), e precede sul traguardo il padrone di casa Sam Ward, secondo a 2″, e lo statunitense Matthew McElroy, terzo a 4″. Attardato rispetto al gruppo dei migliori, ma comunque in decima piazza Gregory Barnaby, giunto all’arrivo con 50″ di ritardo. Massimo De Ponti è 13° a 1’05”, mentre Delian Stateff chiude al 24° posto a 2’17”, proprio davanti a Gianluca Pozzatti, 25° a 2’25”.

Elite Uomini (Top 10 + italiani)

1. Declan Wilson AUS 0:58:20

2. Sam Ward NZL 0:58:22

3. Matthew McElroy USA 0:58:24

4. Tyler Mislawchuk CAN 0:58:25

5. Matthew Sharpe CAN 0:58:26

6. Ryan Bailie AUS 0:58:33

7. Kevin McDowell USA 0:58:35

8. Marcel Walkington AUS 0:58:43

9. Brandon Copeland AUS 0:58:49

10. Gregory Barnaby ITA 0:59:10

13. Massimo De Ponti ITA 0:59:25

24. Delian Stateff ITA 1:00:37

25. Gianluca Pozzatti ITA 1:00:45













Foto: Pagina Facebook ETU

roberto.santangelo@oasport.it