Triathlon, World Cup 2018: a New Plymouth cinque azzurri in gara. Tanti big in vista dei Giochi del Commonwealth

Una tappa di avvicinamento ai Giochi del Commonwealth: così è vista dagli atleti dei Paesi che facevano parte del vecchio impero britannico la gara di World Cup di triathlon che si terrà nella notte italiana tra sabato e domenica a New Plymouth, in Nuova Zelanda, alla quale prenderanno parte anche cinque azzurri.

Tra le donne la favorita numero uno è la statunitense Kirsten Kasper, che nella primissima parte di stagione ha centrato il quarto posto ad Abu Dhabi ed il secondo a Mooloolaba. Non vorranno sfigurare nella gara di casa, e quindi punteranno alla vittoria anche le neozelandesi Andrea Hewitt e Nicole Van der Kay, mentre punterà alla doppietta, dopo la vittoria in Australia, Emma Jeffcoat.

Non andranno sottovalutate, inoltre, le altre australiane Natalie van Coevorden e Gillian Backhouse, oltre alla canadese Amelie Kretz ed alla lusitana Vanessa Fernandes. L’unica azzurra in gara sarà Angelica Olmo, che dopo il podio di due settimane fa a Mooloolaba, in Australia, punta ad una storica doppietta in Nuova Zelanda.

Tra gli uomini fari puntati sull’australiano Luke Willian e sul padrone di casa Sam Ward, rispettivamente ottavo e quarto in Australia due settimane or sono. Anche lo statunitense Matthew McElroy, terzo nell’ultima gara, proverà a centrare il bersaglio grosso, ma non staranno a guardare neppure i canadesi Tyler Mislawchuk e Matthew Sharpe.

Vorranno ben figurare gli australiani Brandon Copeland e Daniel Coleman, mentre saranno ben quattro gli azzurri al via: in Nuova Zelanda cercheranno finalmente un risultato di prestigio dopo un avvio di stagione non esaltante Massimo De Ponti, Delian Stateff, Gianluca Pozzatti e Gregory Barnaby.













Foto: Leonardo Beggio

