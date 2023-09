Serie A, Lautaro schianta la Fiorentina: è 4-0 Inter. Radonjic regala il successo al Torino sul Genoa

Milano in vetta alla Serie A. Dopo il successo del Milan, arriva la risposta dell’Inter, che ara la Fiorentina con un netto 4-0 e raggiunge dunque in cugini in cima alla classifica a punteggio pieno. Dall’altra parte è una pesante lezione per i toscani, al primo ko stagionale in campionato.

I nerazzurri ci mettono ventiquattro minuti per sbloccare la sfida contro i viola, con il primo gol di Marcus Thuram. Dimarco si libera sulla sinistra e mette in mezzo un cross delizioso per il figlio d’arte, che sovrasta Biraghi e battendo Christensen.

La squadra di Inzaghi chiude poi i conti nel primo quarto d’ora del secondo tempo, rendendo inutile lo stravolgimento del fronte d’attacco di Italiano: prima l’ennesimo gol di Lautaro su assist di Thuram al 53′, poi il francese si procura anche il calcio di rigore realizzato da Calhanoglu che chiude definitivamente i giochi. Anzi, arriva anche il poker, sempre firmato da Lautaro, che sale così in vetta alla classifica cannonieri.

Il Torino ottiene invece il primo successo stagionale in extremis contro il Genoa. Una partita maschia, con ben poche emozioni, che viene però risolta solo al 94′ dal capolavoro di Radonjic, entrato al posto dell’infortunato Vlasic, con una bomba da posizione defilata. La squadra di Juric ottiene così la prima vittoria stagionale raggiungendo la Fiorentina a 4 punti in classifica, rossoblù che restano invece fermi a quota 3.

