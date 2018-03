Tirreno-Adriatico 2018: sfida in casa Team Sky tra Kwiatkowksi e Thomas per il trionfo. Damiano Caruso ci prova

Un’edizione molto incerta, quest’anno, della Tirreno-Adriatico: non ci sono state tappe durissime, anche se i ritmi sono stati sempre molto alti e la startlist presentava davvero tantissimi corridori di livello eccezionale. L’assenza di una salita in stile Terminillo (che aveva visto l’anno scorso trionfare il poi vincitore della maglia azzurra Nairo Quintana), assolutamente non paragonabile a Sassotetto, ha mantenuto molto aperto il discorso in chiave classifica generale.

In testa alla classifica c’è Michal Kwiatkowski. Il polacco del Team Sky è in un eccellente stato di forma in questo inizio di stagione e può andarsi a togliere l’ennesima soddisfazione sulle strade italiane, dopo i trionfi alla Strade Bianche e alla Milano-Sanremo nel 2017. Ha tenuto benissimo nella tappa regina di sabato, si è andato a prendere gli abbuoni a Filottrano ieri. A cronometro è tra i più forti del lotto: salvo imprevisti si porterà a casa la maglia azzurra al termine dei 10 chilometri di San Benedetto del Tronto.

L’unico rivale diretto sembra essere un compagno di squadra: Geraint Thomas. Al gallese, davvero sfortunatissimo a Sassotetto (caduta della catena all’ultimo chilometro), serve un vero e proprio miracolo: 29” di ritardo sono davvero troppi per provare ad impensierire Kwiatkowski, pur essendo sulla carta favorito nelle prove contro il tempo.

In casa Italia l’unica carta da giocare è quella di Damiano Caruso, davvero strepitoso in questa settimana: è rimasto a galla fino alla fine e ora può assolutamente puntare al podio finale. La maglia azzurra è pura utopia: non è mai stato un drago a cronometro il siciliano della BMC, che nella prima giornata ha sfruttato il treno dei suoi compagni di squadra (dando ovviamente una gran mano) per andarsi a prendere la leadership.

Ad impensierire l’alfiere tricolore in chiave top-3 ci saranno il già citato Thomas, Rigoberto Uran (che però dovrebbe recuperare 31” su Caruso) e Mikel Landa, al momento terzo a 23” dalla vetta.













Foto: LaPresse – D’Alberto / Ferrari – Comunicato RCS