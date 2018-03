Tiro a volo, Coppa del Mondo junior Sydney 2018: amaro quarto posto per Giada Longhi nello skeet femminile. Bene gli uomini in qualifica

Si sono appena concluse le gare di tiro a volo valide per la penultima giornata della tappa di Coppa del Mondo junior in corso a Sydney, in Australia: amaro quarto posto per Giada Longhi nello skeet femminile. Nella gara maschile bene in qualifica Matteo Chiti, Elia Sdruccioli e Niccolò Sodi.

Giada Longhi, che aveva chiuso le qualificazioni al secondo posto, ha solo sfiorato il podio in finale, classificandosi quarta nella gara vinta dell’inarrivabile australiana Aislin Jones, che ha ritoccato il record del mondo con 51/60 (prec. 48 della statunitense Katharina Monika Jacob), dopo aver fatto segnare anche quello delle qualificazioni con 117/125 (prec. 106, sempre suo).

Alla piazza d’onore è arrivata la cinese Che Yufei con 47/60, mentre è stata eliminata in terza posizione l’indiana Ganemat Sekhon, con 36/50. Come detto in precedenza, Longhi è giunta quarta con 28/40, mentre ha chiuso in quinta piazza l’olandese Esmee van der Veen con lo score di 20/30. Sesta e prima delle eliminate in finale è stata la cinese Sun Yashu con 14/20.

Si è disputata anche la prima giornata di qualifiche dello skeet maschile: i tre azzurrini in gara si sono ben comportati. Matteo Chiti è primo con un ottimo 49/50, mentre Elia Sdruccioli è terzo con 48/50. Leggermente attardato Niccolò Sodi, in decima posizione con 45/50, comunque ad un solo piattello dal gruppo che si gioca le ultime due piazze per la finale.

Nella gara femminile non è stato assegnato il titolo a squadre, poiché soltanto due Paesi potevano contare su tre atleti, mentre nella gara maschile sono tre i team in gara (quindi andranno tutti a medaglia, basta concludere le qualifiche) ed al momento l’Italia è in piena corsa per la prima posizione, essendo in leggerissimo vantaggio su India e Cina.













Foto: FITAV

