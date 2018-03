Tiro a volo, Coppa del Mondo Guadalajara 2018: nelle prime tre serie del trap femminile bene Maria Lucia Palmitessa

Si apre anche la stagione di Coppa del Mondo per il tiro a volo: a Guadalajara, in Messico, oggi si sono disputate le prime tre serie del trap femminile. Dopo 75 piattelli c’è un quartetto al comando, con 71 centri: la nostra Maria Lucia Palmitessa è in compagnia delle statunitensi Ashley Carroll e Aeriel Alease Skinner e della finlandese Mopsi Veromaa.

Nel gruppo delle none classificate, con 68 centri su 75 c’è Federica Caporuscio, assieme alle cinesi Wang Xiaojing e Zhang Xinqiu, mentre Silvana Stanco è 23a a quota 62 su 75 con la messicana Alejandra Ramirez Caballero e la tedesca Bettina Valdorf. Da segnalare il quinto posto della sammarinese Alessandra Perilli, a quota 70 su 75, assieme alla finlandese Satu Makela-Nummela ed alla spagnola Fatima Galvez. L’australiana Laetisha Scanlan è ottava con 69 su 75.

Domani le ultime due serie eliminatorie e le finali.













Foto: Pagina Facebook FITAV

roberto.santangelo@oasport.it