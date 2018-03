Tiro a segno, Coppa del Mondo Guadalajara 2018: Clement Bessaguet in testa nella pistola 25 metri

Prima giornata di qualificazioni per la pistola automatica da 25 metri maschile nella prima tappa di Coppa del Mondo di tiro a segno in corso a Guadalajara, in Messico: guida il transalpino Clement Bessaguet, con 295, davanti al cinese Lu Yuehong ed all’indiano Anish Anish, appaiati a quota 294 alla piazza d’onore.

Quarto è il tedesco Christian Reitz, assieme al transalpino Jean Quiquampoix, a quota 292, appena davanti all’indiano Neeraj Kumar. Settimo è il cinese Lin Junmin, con 290, poi lo statunitense Keith Sanderson a 289. Nono posto per il peruviano Marko Carrillo a quota 288, mentre la top ten la chiude l’australiano Sergei Evglevski con 287. Domani seconda giornata di eliminatorie e, a seguire, la finale.













Foto: Profilo Twitter ISSF

roberto.santangelo@oasport.it