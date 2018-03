Test Jerez 2018: è Francesco Bagnaia il più veloce in Moto2. Aron Canet davanti a tutti in Moto3

Ultimi test per Moto2 e Moto3. A Jerez, in Andalusia, è iniziata l’ultima tre giorni che precede l’appuntamento che aprirà la stagione, in Qatar, tra dieci giorni. Non è stata una giornata molto redditizia per i team, fortemente condizionata dalla pioggia che ha costretto i piloti a girare a singhiozzo. La classe intermedia infatti non ha praticamente disputato la terza sessione, quella pomeridiana, mentre la classe “leggera” ha girato con la pioggia sin dal mattino, trovando un po’ di pace solo nella seconda sessione.

MOTO2 – In Moto2 si conferma uno dei più veloci in pista Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46). Il tempo fatto segnare dal futuro pilota del Team Pramac in MotoGP (dal 2019) è stato alla fine di 1’42″433, nella seconda sessione, di fatto l’unica portata a termine con la pioggia che ha concesso una tregua. Alle sue spalle l’ottimo spagnolo Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors), staccato di due decimi, davanti ad un altrettanto positivo Romano Fenati (Marinelli Snipers), sempre più a suo agio nella nuova classe. Quarto, invece, il favorito per il titolo, Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS), a tre decimi, precedendo di pochi millesimi Lorenzo Baldassarri (Pons HP40).

Le presenze italiane in top ten sono quattro, perché alle spalle del sesto tempo dello spagnolo Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP) c’è Luca Marini (SKY Racing Team VR46). A mezzo secondo, invece, la KTM del portoghese Miguel Oliveira, seguita dal britannico Sam Lowes (Swiss Innovative Investors) e dal tedesco Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP). Dodicesimo, sotto il secondo di ritardo, Mattia Pasini (Italtrans Racing Team). Assente, invece, il campione in carica della Moto3 Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS) per via di un infortunio patito in allenamento.

MOTO3 – Solo una sessione disputata all’asciutto, invece, in Moto3. Davanti a tutti si è piazzato lo spagnolo Aron Canet (Estrella Galicia 0,0), unico a scendere sotto l’1’47, in 1’46″642. A oltre tre decimi, infatti, c’è il suo ex compagno di squadra, ora in Leopard Racing, Enea Bastianini. Distacchi più alti nella classe leggera perché il terzo è già a mezzo secondo: si tratta di Marco Bezzecchi (PruestelGP), davanti agli spagnoli Alonso Lopez (Estrella Galicia 0,0) e Jorge Martin (Del Conca Gresini Moto3) e al tedesco Philipp Oettl (Sudmetall Schedl GP Racing).

Sopra il secondo gli altri, a partire dal giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58) e il kazako Makar Yurchenko (CIP), seguiti da un terzetto di italiani: Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing), Andrea Migno (Angel Nieto Team Moto3), che in mattinata è stato il più veloce su pista umida, e Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46).













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo