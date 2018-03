Tennistavolo, Qatar Open 2018: Mihai Bobocica eliminato dal fenomeno giapponese Tomokazu Harimoto

Non poteva esserci sorteggio peggiore, ma Mihai Bobocica ha venduto cara la pelle: al Qatar Open 2018 di tennistavolo, dopo aver superato le qualificazioni nei giorni scorsi, unico italiano a riuscire nell’impresa, l’azzurro si è arreso nei sedicesimi di finale del tabellone di singolare maschile al nipponico Tomokazu Harimoto, talento assoluto, che a 14 anni compete già con i migliori al mondo.

Il pronostico era chiuso, ma il nostro portacolori ha venduto cara la pelle, riuscendo, con un impeto d’orgoglio, a risalire dallo 0-3 al 2-3, prima di capitolare per 2-4 una volta impiegate tutte le energie per la rimonta. Il numero 12 delle classifiche mondiali ha dominato i primi tre parziali, vinti a 5, 7 e 6, e forse si è rilassato credendo di avere ormai l’incontro in pugno.

Da par suo, il nostro portacolori, spalle al muro, da underdog, e senza più nulla da perdere ha reagito ed ha sorpreso l’avversario, vincendo a 6 sia il quarto che il quinto parziale. La rimonta di Bobocica ha fatto destare dal torpore Harimoto, che ha messo in campo tutta la sua classe ed ha chiuso al sesto set con un parziale vinto nettamente a 3.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITET

roberto.santangelo@oasport.it