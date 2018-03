Tennis, WTA Ranking (19 marzo): Simona Halep sempre in vetta, Camila Giorgi n.1 azzurra

Grazie alla semifinale di Indian Wells Simona Halep ha rafforzato la prima posizione nel ranking mondiale (la quarta del suo secondo regno). Ora la tennista rumena ha un vantaggio di 860 punti su Caroline Wozniacki, che ha staccato decisamente Garbine Muguruza. L’unica variazione degna di nota nella top10 è lo scambio di posizioni tra Jelena Ostapenko, che sale in quinta piazza, e Karolina Pliskova, che scende in sesta. In undicesima posizione scalpita la russa Daria Kasatkina, grande protagonista in California dove ha raggiunto la finale.

CLASSIFICA WTA – TOP TEN

1 Halep, Simona (ROU) 0 8.290 punti

2 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 7.430

3 Muguruza, Garbine (ESP) 0 5.970

4 Svitolina, Elina (UKR) 0 5.425

5 Ostapenko, Jelena (LAT) +1 4.971

6 Pliskova, Karolina (CZE) -1 4.905

7 Garcia, Caroline (FRA) 0 4.625

8 Williams, Venus (USA) 0 4.452

9 Kvitova, Petra (CZE) 0 3.151

10 Kerber Angelique (GER) 0 3.150

Camila Giorgi si conferma la prima delle azzurre nella classifica mondiale: la 26enne marchigiana perde due posizioni e scende al numero 62. Alle sue spalle tre posti persi anche da Francesca Schiavone, 92esima, mentre Sara Errani scende a numero 96.

CLASSIFICA WTA – ITALIANE TOP TEN

62 Giorgi, Camila (ITA) -2 922 punti

92 Schiavone, Francesca (ITA) -3 680

96 Errani, Sara (ITA) -3 659

149 Paolini, Jasmine (ITA) +2 396

166 Vinci, Roberta (ITA) -19 349

177 Chiesa, Deborah (ITA) -3 332

200 Trevisan, Martina (ITA) +1 275

202 Brescia, Georgia (ITA) +3 270

218 Pieri, Jessica (ITA) +2 253

266 Gatto-Monticone, Giulia (ITA) +3 198













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter WTA Indian Wells