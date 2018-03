Scherma, Coppa del Mondo 2018: Cassarà secondo e Rosatelli terzo ad Anaheim. Fiorettiste ai piedi del podio

L’Italia sfiora la vittoria nel Grand Prix di fioretto ad Anaheim. Sulle pedane americane è il padrone di casa Race Imboden a salire sul gradino più alto del podio, con lo statunitense che ha sconfitto in finale Andrea Cassarà ed in precedenza aveva interrotto in semifinale il cammino di Damiano Rosatelli. Entrambi finiti ko con il punteggio di 15-10.

Un secondo ed un terzo posto, dunque, per la squadra maschile in un Grand Prix sicuramente molto positivo. Se per Cassarà il podio non è certo una novità nella sua straordinaria carriera, per Rosatelli, invece, è una prima volta assoluta in Coppa del Mondo. Un ottimo percorso quello dei due azzurri. Cassarà ha esordito contro l’ungherese Daniel Dosa (15-9), poi ha sconfitto l’americano Nick Itkin e lo spagnolo Carlos Llavador sempre per 15-13. La strada per la finale si è aperta con le vittoria contro due fiorettisti di Hong Kong: prima Ka Long Cheung (15-12), poi Nicholas Choi (15-9).

Damiano Rosatelli è stato, invece l’uomo dei derby azzurro. Subito all’esordio contro Lorenzo Nista, sconfitto per 15-13, e poi soprattutto negli ottavi di finale contro Daniele Garozzo, che si arreso al compagno di squadra con il punteggio di 15-11. Nei quarti, poi, il laziale ha superato il russo Alexey Cheremisinov per 15-11, centrando dunque il suo primo podio in carriera.

Una buona prova comunque della squadra azzurra, che aveva portato agli ottavi anche Garozzo, sconfitto nel derby con Rosatelli ed Alessio Foconi, ko con Ka Long Cheung per 15-4. Sempre il fiorettista asiatico ha sconfitto nel secondo turno Guillaume Bianchi (15-11). Fuori nello stesso turno anche Giorgio Avola, superato 15-7 da Cheremisinov.

Doppio podio al maschile ed invece al femminile le azzurre si fermano a ridosso. Vittoria per la russa Inna Deriglazova, grande favorita della vigilia, che ha sconfitto con un perentorio 15-3 in finale la tedesca Anne Sauer. In precedenza le due avevano superato all’ultima stoccata (15-14) rispettivamente l’americana Lee Kiefer e la tedesca Leonie Ebert.

La migliore delle azzurre è stata Camilla Mancina, che si è fermata ai quarti di finale proprio contro la tedesca Ebert e anche lei all’ultima stoccata con il punteggio di 15-14. Molto brava Claudia Borella, che si è spinta fino agli ottavi, prima di venir sconfitta da Deriglazova per 15-7.

Eliminata al primo turno, invece, Alice Volpi, sicuramente tra le più attese della gara americana. La fiorettista toscana è stata sconfitta dalla canadese Kelleigh Ryan per 15-11.













Foto: Augusto Bizzi