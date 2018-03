Tennis, WTA Miami 2018: il tabellone si allinea agli ottavi. Soffrono ma passano Venus Williams e Petra Kvitova

Si allinea agli ottavi di finale il tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: nella notte italiana si sono infatti disputati i sedicesimi della parte bassa del tabellone. Al contrario di quanto accaduto nei giorni precedenti, con una costante caduta di stelle, questa notte non ci sono nomi grossi che salutano il torneo della Florida.

L’australiana Ashleigh Barty regola agevolmente in due set la croata Petra Martic, così come fa la britannica Johanna Konta con la belga Elise Mertens, chiudendo la pratica in maniera ancor più rapida. Soffre a lungo, poi può esultare, la statunitense Venus Williams, che rimonta un set, poi batte al dodicesimo gioco del terzo set l’olandese Kiki Bertens.

La portoricana Monica Puig, campionessa olimpica in carica, regola in due set l’ellenica Maria Sakkari, mentre ne impiega tre la statunitense Rose Collins per aver ragione della croata Donna Vekic, battuta in rimonta. Soffre nel secondo set, risolto soltanto al tie break, ma passa il turno la lettone Jelena Ostapenko contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia.

L’ucraina Elina Svitolina cede il primo set all’australiana Daria Gavrilova, poi inizia a giocare come sa e asfalta l’avversaria nelle due partite successive, infine, nell’ultimo incontro disputato, la ceca Petra Kvitova deve rimontare un set prima di battere la statunitense Sofia Kenin.

Wta Premier Mandatory Miami 2018 – Sedicesimi di finale (Parte bassa del tabellone)

Martic P. (Cro) 0 4 3 Barty A. (Aus) 2 6 6 Mertens E. (Bel) 0 2 1 Konta J. (Gbr) 2 6 6 Williams V. (Usa) 2 5 6 7 Bertens K. (Ned) 1 7 3 5 Sakkari M. (Gre) 0 3 5 Puig M. (Pur) 2 6 7 Collins D. R. (Usa) 2 4 6 6 Vekic D. (Cro) 1 6 2 1 Ostapenko J. (Lat) 2 6 77 Haddad Maia B. (Bra) 0 2 62 Gavrilova D. (Aus) 1 6 0 1 Svitolina E. (Ukr) 2 4 6 6

Kenin S. (Usa) 1 6 2 4 Kvitova P. (Cze) 2 3 6 6













Foto: Profilo Twitter Roland Garros

roberto.santangelo@oasport.it