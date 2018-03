Tennis, Masters 1000 Miami 2018: i risultati di domenica 25 marzo. Cilic e Del Potro agli ottavi di finale, Dimitrov saluta la Florida

Inizia a definirsi il quadro degli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). Dopo le clamorose e “rumorose” uscite di scena di Roger Federer e Novak Djokovic, un altro dei grossi nomi saluta la Florida prima del tempo.

Ci riferiamo al bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.3 del torneo), superato a sorpresa dal francese Jeremy Chardy con il punteggio di 6-4 6-4. Un match giocato decisamente male dal n.4 del mondo, assai falloso con i colpi da fondo e discontinuo nel proprio tennis. Bravo il transalpino ad approfittarne, conquistando una qualificazione agli ottavi insperata. Per lui ci sarà il confronto con la testa di serie n.20 Milos Raonic. Il canadese, ex top10 e reduce da tanti problemi fisici, sta ritrovando la miglior condizione ed il successo (7-6 6-3) contro l’argentino Diego Schwartzmann (n.16 del mondo) certifica la bontà della sua risalita.

A non deludere le attese sono l’argentino Juan Martin Del Potro ed il croato Marin Cilic. Il sudamericano (n.6 del mondo), vittorioso nel 1000 di Indian Wells, continua a fare incetta di riscontri positivi in questo 2018, superando nettamente il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-2 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Ancora molto distante dalla miglior forma fisica il nipponico, attuale n.33 del ranking. I postumi dell’infortunio al polso ancora si risentono e per l’argentino è stata vita facile. Del Potro, nel prossimo turno, è atteso dal confronto contro il serbo (testa di serie n.22) Filip Krajinovic, vittorioso 6-3 6-3 contro il francese Benoit Paire, giustiziere di Djokovic.

Cilic si è imposto, invece, non senza soffrire, contro il coriaceo canadese Vasek Pospisil (n.77 ATP) 7-5 7-6 in un incontro nel quale entrambi i giocatori hanno avuto un alto rendimento al servizio e il n.3 del mondo ha saputo fare la differenza nei punti importanti. Per il finalista degli Australian Open 2018 , agli ottavi, sfida tutta potenza con l’americano John Isner (testa di serie n.14).

