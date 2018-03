Tennis, WTA Miami 2018: il tabellone femminile. Super sfida Osaka-Serena Williams al 1° turno, presente Camila Giorgi

Ha preso forma nella tarda serata di ieri il tabellone principale femminile del prestigioso WTA di Miami (Stati Uniti). Dopo le emozioni californiane di Indian Wells, il circuito si sposta in Florida dove, anche in questo caso, le emozioni sono assicurate.

Da domani (20 marzo) fino al 1° aprile giocatrici e giocatori si confronteranno su cemento stelle e strisce a caccia del trionfo. Focalizzandoci nel draw delle donne, la partenza per l’ex n.1 del mondo Serena Williams non sarà tra le più agevoli. L’americana infatti inizierà la propria avventura nientepopodimeno che contro la vincitrice del torneo in California Naomi Osaka, che tanto ha impressionato nella settimana appena trascorsa. Da verificare se e quanto la nipponica avrà recuperato dalla fatiche. Tuttavia questo match, inserito nella parte bassa, è sicuramente un grande antipasto. L’eventuale vincitrice poi se la vedrà contro l’ucraina Elina Svitolina n.4 del ranking.

Per quanto concerne la n.1 del mondo Simona Halep, inserita nella parte alta, la rumena inizierà il proprio percorso dal 2° turno in attesa di sapere chi tra una qualificata o la paraguaiana Verónica Cepede (n.73 del mondo) sarà la propria avversaria. Per la n.2 del ranking, la danese Caroline Wozniacki, le possibili sfidanti saranno la portoricana Monica Puig (n.82 del mondo) o l’australiana Samantha Stosur (n.45 del ranking)

In casa Italia, fa il suo ritorno Camila Giorgi, ammessa direttamente al tabellone principale. La marchigiana non disputa un match dalle qualificazioni di Dubai nelle quali fu costretta al ritiro contro la russa Sofya Zhuk. In Florida l’azzurra si confronterà con la croata Donna Vekic (n.55 del mondo). In caso di vittoria, l’italiana sfiderà la teste di serie n.24 Elena Vesnina. Nel tabellone delle qualificazioni, invece, a caccia di un posto nel main draw Roberta Vinci e Sara Errani.

TABELLONE FEMMINILE – WTA MIAMI 2018

(1)Halep vs Bye

Cepede Royg vs Qualifier

Bondarenko vs Van Uytvanck

Bye vs (30)Radwanska

(20)Sevastova vs Bye

(WC)Mattek-Sands vs Cornet

Bellis vs (WC)Azarenka

Bye vs (14)Keys

(12)Goerges vs Bye

Maria vs Witthoeft

Diyas vs Brady

Bye vs (18)Kuznetsova

(32)Cirstea vs Bye

Qualifier vs Hsieh

Bacsinszky vs Makarova

Bye vs (5)Ka. Pliskova

(3)Muguruza vs Bye

(WC)Anisimova vs Qiang Wang

Mchale vs Kanepi

Bye vs (25)Strycova

(17)Rybarikova vs Bye

Qualifier vs Putintseva

Tsurenko vs (WC)Tomljanovic

Bye vs (13)Stephens

(10)Kerber vs Bye

Larsson vs Siniakova

Sasnovich vs Kr. Pliskova

Bye vs (23)Pavlyuchenkova

(27)Suárez Navarro vs Bye

Qualifier vs Vondrousova

Linette vs Qualifier

Bye vs (7)Garcia

(6)Ostapenko vs Bye

Barthel vs Babos

Haddad Maia vs Watson

Bye vs (31)Zhang

(19)Kasatkina vs Bye

Qualifier vs Bencic

Brengle vs Sabalenka

Bye vs (9)Kvitova

(15)Mladenovic vs Bye

Davis vs Martic

(WC)Liu vs (WC)Osuigwe

Bye vs (21)Barty

(26)Gavrilova vs Bye

Qualifier vs Qualifier

(WC)Serena Williams vs Osaka

Bye vs (4)Svitolina

(8)Venus Williams vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Lepchenko vs Qualifier

Bye vs (29)Bertens

(22)Mertens vs Bye

(WC)Pera vs Arruabarrena

Flipkens vs Buzarnescu

Bye vs (11)Konta

(16)Vandeweghe vs Bye

Qualifier vs Begu

Giorgi vs Vekic

Bye vs (24)Vesnina

(28)Kontaveit vs Bye

Krunic vs Sakkari

Puig vs Stosur

Bye vs (2)Wozniacki













Foto: pagina facebook Wimbledon