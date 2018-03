Tennis, WTA Miami 2018: Danielle Rose Collins stupisce tutti e batte Venus Williams. In semifinale ci sarà Jelena Ostapenko

“Like a dream (come un sogno)“. E’ proprio il caso di dirlo, raccontando quanto ha fatto la statunitense Danielle Rose Collins (n.93 del ranking) nel WTA di Miami 2018 (Stati Uniti). La giocatrice proveniente dalle qualificazioni, nei quarti di finale, ha infatti superato con il punteggio di 6-2 6-3 la n.8 del mondo Venus Williams in 1 ora e 29 minuti, raggiungendo così il traguardo delle semifinali. Una prestazione incredibile per la 24enne di St. Petersburg (Florida) che affronterà nel prossimo incontro la vincitrice del Roland Garros 2017, la lettone Jelena Ostapenko (n.5 del mondo), uscita vittoriosa dal confronto con l’ucraina Elina Svitolina (n.4 WTA) con lo score di 7-6 7-6.

Calm, Cool and Collins. 💪 The Florida native takes a 4-2 lead over Williams.#MiamiOpen pic.twitter.com/YCpFnlzP7l — Miami Open (@MiamiOpen) March 29, 2018

Nel primo set, Collins inizia subito fortissimo, sorprendo le ben più esperta rivale. Con colpi di rara potenza, fa muovere la Williams, non in grado di organizzare una valida difesa. La nativa della Florida, dunque, vola sul 3-0, annullando con vincenti di grande qualità due chance del controbreak nel quinto game. E’ on fire la n.93 del ranking e, dopo aver fallito la possibilità del secondo break nel sesto gioco, strappa il servizio a Venus nell’ottavo chiudendo la prima frazione sul 6-2, come meglio non avrebbe potuto.

Sulle ali dell’entusiasmo, Collins si salva nel primo gioco del secondo set ai vantaggi e conquista il terzo break del confronto, approfittando di qualche errore di troppo dell n.8 WTA. Williams, però, reagisce e con grande prontezza aggredisce la seconda in battuta della rivale pareggiando il conto (2-2). Quando tutti si aspettano che la più quotata giocatrice stelle e strisce prenda il sopravvento, accade l’inaspettato: è la qualificata Danielle a prendere il pallino del gioco in mano incamerando un altro break nel sesto game e chiudendo da “attrice consumata” la propria esibizione sul 6-3.













Foto:profilo twitter Miami Open