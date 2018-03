Scherma, Coppa del Mondo 2018: a Seul protagonista la sciabola con l’ultimo Grand Prix prima della pausa

Sarà la sciabola a chiudere la fase invernale della Coppa del Mondo di scherma. A Seul è in programma un Grand Prix, ultimo appuntamento prima di una pausa di quasi un mese, quando si tornerà in pedana con vista su Europei e Mondiali.

Grande voglia di riscatto in casa Italia dopo le ultime due uscite stagionali non eccezionali. In campo femminile ad Atene a livello individuale non è andata per niente bene, ma le azzurre si sono “consolate con la splendida vittoria con la squadra; mentre per gli uomini a Varsavia c’è stato proprio un fine settimana nero con eliminazioni precoci il sabato e poi la domenica il mancato podio con la squadra (quinto posto).

A Seul torna in pedana l’americana Mariel Zagunis, mentre è ancora fuori la russa Yana Egorian, campionessa olimpica in carica. Finora grandissima incertezza e nessuna grande favorita assoluta, come ha dimostrato anche l’ultima gara di Atene dove è arrivata la prima vittoria in carriera della rumena Bianca Pascu. In casa Italia fari puntati su Rossella Gregorio ed Irene Vecchi in particolare, ma anche Martina Criscio e Loreta Gulotta sono pronte a mettere la loro firma. Ci sarà anche Arianna Errigo, che va a caccia di un buon risultato per continuare a credere sempre di più nel suo progetto della doppia arma.

In campo maschile super favoriti i padroni di casa della Corea del Sud. Una stagione finora che ha visto brillare spesso gli sciabolatori coreani, ma il gruppo di coloro che ambiscono al gradino più alto del podio è comunque ampio e c’è anche spazio per gli azzurri per inserirsi. In particolare Luca Curatoli vuole essere tra i protagonisti del Gran Prix asiatico, andando a caccia del podio. In pedana ci sarà anche Aldo Montano ed il veterano azzurro sa benissimo come mettere la sua firma sulla gara.

Questi tutti i convocati dell’Italia per il Grand Prix di Seul

Sciabola Maschile

Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Leonardo Dreossi, Gabriele Foschini, Luigi Miracco, Aldo Montano, Riccardo Nuccio, Alberto Pellegrini, Luigi Samele, Stefano Scepi

Sciabola Femminile

Michela Battiston, Martina Criscio, Arianna Errigo, Camilla Fondi, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta, Chiara Mormile, Caterina Navarria, Eloisa Passaro, Irene Vecchi













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Augusto Bizzi per Federscherma