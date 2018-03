Tennis, WTA Indian Wells 2018: i risultati di giovedì 15 Marzo. Daria Kasatkina e Venus Williams dominano e volano in semifinale

Si completa il quadro delle semifinaliste nel WTA Premier Mandatory di Indian Wells. A Simona Halep e Naomi Osaka, si aggiungono anche Daria Kasatkina e Venus Williams. Dominio assoluto della russa e dell’americana nei loro rispettivi quarti di finale, con due vittorie agevoli che valgono la qualificazione alla semifinale.

Non ci è voluta neanche un’ora di gioco (58 minuti) a Daria Kasatkina per demolire in due set Angelique Kerber con il punteggio di 6-0 6-2. Un vero e proprio monologo della russa, numero 19 del mondo, che negli ottavi aveva già sconfitto Caroline Wozniacki. Kerber non è mai riuscita ad entrare in partita, venendo totalmente travolta in entrambi i set, con il primo addirittura perso a zero in soli 21 minuti.

Tutto molto facile anche per Venus Williams, che supera in due set 6-3 6-2 la spagnola Carla Suarez Navarro. Nel primo parziale è decisivo un unico break ottenuto dall’americana nel sesto game, mentre nel secondo set dopo l’1-1 iniziale (break e controbreak) si scatena la testa di serie numero otto, che domina e si impone per 6-2.

Questo il riepilogo dei risultati

Kasatkina (Rus) b. Kerber 6-0 6-2

V.Williams (Usa) b. Suarez Navarro 6-3 6-2













