Scherma, Coppa del Mondo 2018: il fioretto protagonista negli Stati Uniti, ma Arianna Errigo riparte da Atene con la sciabola

Sarà un fine settimana molto ricco per la Coppa del Mondo di scherma. Ad Anaheim va in scena il secondo Grand Prix stagionale di fioretto, mentre ad Atene saranno protagoniste le sciabolatrici.

Trasferta americana, dunque, per gli azzurri e le azzurre del fioretto. In campo maschile i padroni di casa statunitensi sono i grandi favoriti, con Alexander Massialas che si è imposto nel primo Grand Prix della stagione a Torino. Tra i candidati al gradino più alto del podio ci sono anche il russo Timur Safin, ultimo vincitore in Coppa a Bonn ed ovviamente gli italiani. Daniele Garozzo ha grande voglia di riscatto dopo mesi difficili per i problemi di salute e una ricerca continua alla miglior condizione fisica. Alessio Foconi ha trionfato a Parigi e vuole ripetersi anche sulle pedane americane. Giorgio Avola punta ad essere protagonista e non bisogna nemmeno dimenticare Andrea Cassarà e un Guillaume Bianchi, reduce da un fantastico podio a Bonn.

In campo femminile la favorita numero uno è la russa Inna Deriglazova, che non scende dal podio da tre gare consecutive (due vittorie ed un terzo posto). A contendere il successo alla campionessa olimpica in carica saranno la padrona di casa Lee Kiefer e soprattutto Alice Volpi. Una stagione finora davvero ottima quella della toscana, numero due del ranking mondiale e anche unica azzurra capace di trionfare in stagione (ad Algeri nel giorno della doppietta con Erica Cipressa).

Non ci sarà negli Stati Uniti Arianna Errigo, ma la lombarda non resterà a riposo, perchè sarà impegnata nella prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Atene. L’ultima volta di Arianna con il fioretto in mano è stata a Katowice e da quel momento Errigo si è presa una pausa dall’arma che le ha dato tantissimo in carriera e, dopo un “pit stop” per ricaricare energie fisiche e mentali, ha deciso di ripartire dalla sciabola.

Un’Italia comunque che si presenta ad Atene forte dell’ultima vittoria di Martina Criscio a Baltimora e con Loreta Gulotta, Irene Vecchi e Rossella Gregorio ormai certezze nel panorama mondiale, che andranno a caccia anche loro del primo gradino del podio. Tra le avversarie mancherà la russa Yana Egorian, ma come sempre sarà davvero grandissima lotta con Olga Kharlan favorita e con l’ungherese Anna Marton, che vinse proprio ad Atene la sua prima gara in carriera.

Non bisogna dimenticare che dopo l’individuale, ci sarà una gara a squadre in cui l‘Italia, numero uno del ranking mondiale, vuole assolutamente vincere. Francia, Corea del Sud, Russia ed Ucraina le grandi rivali delle azzurre.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Augusto Bizzi