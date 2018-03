Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2018: i risultati di giovedì 15 marzo. Roger Federer vola in semifinale, sarà Borna Coric a sfidarlo

Giornata di quarti di finale nel Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) nel tabellone maschile. Nella nottata italiana si sono tenuti i primi due incontri che hanno qualificato alle semifinali “Sua Maestà” Roger Federer e il giovane croato Borna Coric che si ritroveranno nel prossimo turno e si contenderanno un posto per l’atto conclusivo californiano.

C’era grande attesa per lo svizzero e, come al solito, non ha deluso. 7-5 6-1 al coreano Hyeon Chung (n.26 del mondo) in 1 ora e 23 minuti di partita. Un’esibizione di classe sopraffina del n.1 del ranking che bissa così il successo ottenuto contro il suo avversario nelle semifinali degli Australian Open 2018. L’avvio è subito convincente per Roger: break in apertura e colpi d’alta scuola come un pallonetto beffardo vicino alla riga di fondo. Chung non ci sta e reagisce con vincenti di rara potenza che valgono il controbreak del quinto game. Tuttavia il fenomeno di Basilea rimane in controllo del confronto, forzando il ritmo nella fase decisiva della prima frazione grazie ad altri winners di pregevolissima fattura, comportanti il nuovo break e la vittoria del parziale sul 7-5.

L’inerzia del match è tutta in favore di Federer e dopo aver salvato da campione 4 palle break nel primo gioco, si scatena contro il povero Hyeon. La seconda di servizio poco incisiva dell’asiatico (appena il 40% dei punti ottenuti con questo fondamentale) è il fattore discriminante che consente allo svizzero di dominare la scena e chiudere i conti sul 6-1, senza troppo patire, tra gli applausi del pubblico.

Nell’altro quarto, come detto, è Coric (n.49 del ranking) a spuntarla, in maniera inaspettata contro il finalista degli US Open 2017 (n.9 del mondo) Kevin Anderson. Non è bastata al sudafricano, infatti, una partenza sprint (vittoria del primo set 6-2 in appena 31 minuti) per avere la meglio del 21enne nativo di Zagabria. 6-4 7-6 lo score negli altri due parziali in favore del tennista slavo che gli consegnano le chiavi della sfida ed un risultato estremamente prestigioso per la sua crescita nel circuito ATP.













