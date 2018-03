Tennis, Matteo Berrettini: “Non vedo l’ora di prendere parte alla mia prima sfida di Coppa Davis”

Entrato a far parte della top100 Matteo Berrettini, una delle speranze italiane nel futuro del tennis, si sta preparando in vista della stagione sulla terra rossa ormai imminente. Un 2018 che ha visto il 21enne di Roma esprimersi su ottimi livelli tali da portare il capitano non giocatore Corrado Barazzutti a convocarlo per la sfida di Coppa Davis contro la Francia, prevista dal 6 all’8 aprile presso l’impianto di Villetta Cambiaso a Genova.

“Lo scorso anno avevo realizzato il sogno di scendere in campo, contro Fognini, sul Centrale del Foro Italico. Quest’anno è giunta la mia prima convocazione in Coppa Davis subito dopo essere entrato tra i top100. È un periodo davvero positivo”, le parole del tennista nostrano sul sito della FIT che ha aggiunto: “Mi ha chiamato il capitano Corrado Barazzutti per comunicarmi la convocazione in nazionale per la sfida con la Francia e non vedo l’ora di partecipare alla mia prima sfida con la maglia azzurra. So benissimo che davanti a me ci sono giocatori più esperti e che meritano la maglia da titolare ma, per ogni evenienza, mi farò trovare pronto. La Francia? Sono i campioni in carica, si adattano a tutte le superfici, sarà una sfida complicata”.

Un inizio d’annata positivo, come detto, suggellato dalla finale nel torneo di Irving (Challenger): “Credo di essere migliorato molto dalla parte del rovescio e negli spostamenti. Ma sicuramente devo ancora crescere sotto tutti i punti di vista. In compenso mi sento sempre più sicuro sia con il servizio che con il dritto. Nel complesso è stata una trasferta nordamericana lunga e positiva, con tanti match giocati che mi hanno fatto crescere e capire in cosa dover migliorare per raggiungere il livello dei Masters 1000”.

Potrà essere, dunque, il 21enne laziale il futuro di questa specialità nel Bel Paese, così bisognosa di un ricambio generazionale di qualità?













Foto:profilo twitter Next Gen