Tennis, Masters 1000 Miami 2018: i risultati di mercoledì 21 marzo. Mischa Zverev e Taylor Fritz salutano la Florida

In attesa di vedere i grossi calibri, a partire dal 2° turno, da segnalare alcuni risultati interessanti nel 1° round del Masters 1000 di Miami 2018 (Stati Uniti).

Tra gli osservati speciali del tabellone maschile vi erano il tedesco Mischa Zverev (n.55 del ranking) ed il giovane americano Taylor Fritz (n.71 del mondo), scesi in campo nella tarda serata italiana ed opposti all’istrionico francese Benoit Paire ed all’altro transapino Pierre-Hugues Hebert. Ebbene, il fratello maggiore di Sascha ha confermato di non vivere un buon momento di forma, uscendo di scena con il punteggio di 1-6 6-1 6-2 in un match molto altalenante in cui entrambi i giocatori sono stati assai discontinui nel loro tennis. Tuttavia Paire (n.47 del ranking) è riuscito a prevalere nel terzo parziale grazie ad alcuni colpi d’alta scuola ed ad un crollo psicofisico dell’avversario incapace di organizzare una valida difesa contro le iniziative dell’avversario. Paire avrà così l’onere e l’onore di affrontare nientepopodimeno che Novak Djokovic (testa di serie n.9 del torneo) al 2° turno ed attendiamoci grande spettacolo. Nole non potrà ancora essere al top della condizione ma opposto al tennista d’Oltralpe, lo show sarà assicurato.

Ko anche il giovane statunitense Fritz. Reduce dall’ottima prestazione di Indian Wells (ottavi di finale conquistati e sconfitta per mano i Borna Coric), il talentuoso americano non si è ripetuto nell’appuntamento in Florida venendo sconfitto dal solido Herbert (n.81 del ranking). 7-6 6-4 lo score finale in un confronto nel quale le qualità di doppista del francese si sono viste tutte nel 1° set, visto l’epilogo al tie-break (7-4). Nel 2° parziale Fritz ha tentato una reazione, andando avanti 2-0 in apertura, ma la sua “fuga” è stata stoppata sul nascere nel terzo game. Herbert, poi, nella fase calda ha conservato maggiore lucidità facendo suo l’incontro sul 6-4 e guadagnandosi l’accesso al prossimo turno dove affronterà la testa di serie n.2 Marin Cilic e ne vedremo delle belle.

I RISULTATI DI MERCOLEDI’ 21 MARZO

16:10 Finale Harrison R. (Usa) 0 64 64 Sousa J. (Por) 2 77 77 16:10 Finale Sugita Y. (Jpn) 1 4 6 1 Haase R. (Ned) 2 6 3 6 16:10 Finale Ymer M. (Swe) 2 3 7 6 Struff J-L. (Ger) 1 6 5 1 16:15 Finale Vesely J. (Cze) 2 77 6 Lacko L. (Svk) 0 62 3 18:20 Finale Fucsovics M. (Hun) 0 4 4 Marterer M. (Ger) 2 6 6 18:20 Finale Herbert P.H. (Fra) 2 77 6 Fritz T. (Usa) 0 64 4 18:50 Finale Ebden M. (Aus) 2 6 62 7 Simon G. (Fra) 1 3 77 5 19:50 Finale Millman J. (Aus) 2 2 6 6 Gojowczyk P. (Ger) 1 6 4 4 20:30 Finale Eubanks C. (Usa) 1 6 4 4 Mmoh M. (Usa) 2 4 6 6 21:00 Finale Chardy J. (Fra) 2 6 77 Dutra Da Silva R. (Bra) 0 3 62 21:30 Finale Norrie C. (Gbr) 0 63 2 Jarry N. (Chi) 2 77 6 22:40 Finale Zverev M. (Ger) 1 6 1 2 Paire B. (Fra) 2 1 6 6 23:10 Finale Fratangelo B. (Usa) 0 65 3 Broady L. (Gbr) 2 77 6 23:10 Finale Karlovic I. (Cro) 0 64 65 Pospisil V. (Can) 2 77 77

00:20 Finale Pella G. (Arg) 0 63 62 Youzhny M. (Rus) 2 77 77 00:40 Finale Donaldson J. (Usa) 2 6 6 Baghdatis M. (Cyp) 0 3 4













