Scherma, Grand Prix Budapest 2018: Mara Navarria in trionfo! Giulia Rizzi sfiora il podio

Straordinario trionfo di Mara Navarria nel Grand Prix di Budapest. Per la spadista friulana è il secondo successo in questa stagione, dopo quella all’esordio a Tallinn. Una vittoria arrivata in finale contro la cinese Lin Sheng per 5-4 al termine di un ultimo atto molto combattuto e dove ha vinto soprattutto l’attesa e l’equilibrio tra le due atlete. L’azzurra è stata brava a recuperare una stoccata di svantaggio e poi a mettere quella della vittoria nel minuto supplementare.

In precedenza Navarria aveva sconfitto in semifinale la francese Marie-Florence Candassamy sempre all’ultima stoccata con il punteggio di 14-13. Sul podio oltre alla transalpina, sale anche la polacca Ewa Nelip, sconfitta per 15-8 dalla cinese Lin.

Italia che ha sfiorato la doppietta sul podio nella prova femminile. Giulia Rizzi è stata eliminata ai quarti di finale da Candassamy per 15-14 al termine di un assalto molto combattuto e che si è deciso proprio all’ultima stoccata. Si fermano agli ottavi, invece, Alberta Santuccio (ko nel derby con Mara Navarria), Alice Clerici e Nicol Foietta. Nel secondo turno sono state sconfitte Rossella Fiamingo, Marta Ferrari e Brenda Briasco.

Nella prova maschile azzurri lontano dal podio. Vittoria dello svizzero Max Heinzer, che ha sconfitto in finale con il punteggio di 15-13 il sorprendente francese Alex Fava. In terza posizione chiudono anche l’altro transalpino Jonathan Bonnaire e l’ucraino Sergey Khodos.

Il migliore in casa Italia è stato Enrico Garozzo, sconfitto agli ottavi di finale dal tedesco Marco Brinkmann con il punteggio di 13-12. Sempre il tedesco aveva fermato il cammino al secondo turno di Marco Fichera (15-12). Subito eliminati invece al primo turno Amedeo Zancanella, Gabrielie Cimini, Cosimo Martini ed Andrea Santarelli.













Foto: Bizzi/Federscherma