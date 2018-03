Tennis, Masters 1000 Miami 2018: Fabio Fognini vince e convince contro Nicola Kuhn. L’azzurro accede al terzo turno

Fabio Fognini risponde presente nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2018 e conquista l’accesso al terzo turno. L’azzurro si è imposto in 1 ora e 8 minuti contro lo spagnolo, n.211 del mondo, Nicola Kuhn con il punteggio di 6-2 6-4. Un successo convincente per il ligure che sfiderà nel terzo round il vincente del confronto tra l’australiano Nick Kyrgios (testa di serie n.17) ed il serbo Dusan Lajovic (n.108 ATP).

Nel primo set l’avvio del confronto è confortante: il tennista di Arma di Taggia, approfittando dell’inesperienza del suo giovane avversario, strappa a zero il turno in battuta del rivale nel terzo game, replicando lo stesso risultato nel quinto dopo aver annullato a sua volta due break point. Avanti 5-1, il n.18 del mondo dispone a proprio piacimento dello scambio, approfittando anche di ottime percentuali al servizio (71% dei punti ottenuti con la prima e l’86% con la seconda). Sul 6-2, in appena 26′ fa suo il primo parziale.

Nel secondo set, la resa della battuta di Fabio cala drasticamente consentendo al n.211 del ranking di recuperare in due circostanze il break di ritardo del primo e terzo game. Fortunatamente per Fognini, l’andamento in risposta è sempre decisamente buono e grazie al terzo break della frazione, l’italiano crea lo strappo decisivo, volando sul 6-4 e chiudendo la sfida.













Foto: profilo twitter Federtennis