Tennis, Masters 1000 Miami 2018: i risultati di giovedì 22 marzo. Denis Shapovalov si salva al terzo set. Scintille Medvedev-Tsitsipas!

Seconda giornata del tabellone maschile del Masters 1000 di Miami. Scendeva in campo la parte alta, quella presidiata dal numero 1 del mondo Roger Federer. Scendeva in campo anche il giovane Denis Shapovalov, che ha sofferto più del previsto per liberarsi di Viktor Troicki. Il canadese, infatti, dopo aver vinto il primo set per 6-3, ha subito il ritorno del serbo, che ha ridotto gli errori e fatto valere la sua esperienza al tie-break. Shapovalov, quindi, si è portato sul 5-1 nel terzo, ma non ha sfruttato 5 match point facendosi rimontare: si è andati nuovamente al tie-break, dove Troicki ha pure avuto lui l’occasione di chiuderla, sul 6-5, prima di subire 3 punti consecutivi e perdere la partita.

Molto interessante il match che ha visto confrontarsi Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Il greco è partito forte, ma dopo il primo set vinto (6-2), ha visto il russo salire di livello e rimontare fino a vincere una partita comunque equilibrata, tra due giovani talenti. Ma la partita si è fatta notare anche per il nervosismo: Tsitsipas non ha gradito il toilet-break del suo avversario tra secondo e terzo set e a fine partita ci ha tenuto a dirlo di persona a Medvedev; il russo è così andato su tutte le furie, urlando “sei un bambino piccolo” e rinfacciando anche un punto sul quale il greco, aiutato dal nastro, non si è scusato. Storie tese che hanno costretto l’arbitro ad intervenire per evitare lo scontro fisico, con Tsitsipas che non ha comunque risposto alle accuse ma ha abbandonato il campo.

Medvedev se la vedrà ora con Alexander Zverev. L’avversario di Roger Federer sarà invece l’australiano Thanasi Kokkinakis, che ha liquidato in due set (6-1 6-2) il qualificato francese Calvin Hemery. Anche Fabio Fognini ha conosciuto il nome di chi affronterà al debutto: si tratta del giovanissimo spagnolo, classe 2000, Nicola Kuhn, che, entrato in tabellone con una wild card, ha battuto in due set il tennista di Barbados Darian King.

Per il resto poche sorprese: l’argentino Leonardo Mayer ha sconfitto in tre set, in rimonta (3-6 6-4 6-2) l’americano Donald Young, mentre il russo Evgeny Donskoy ha estromesso dal torneo lo sloveno Aljaz Bedene. Tra i giovani, poi, ha salutato Miami anche l’australiano Alex de Minaur (classe 1999), sconfitto in maniera netta dal giapponese Yoshihito Nishioka, che gioca con ranking protetto dopo la rottura del crociato subita proprio qui un anno fa. Eliminato anche Thomas Fabbiano.

I risultati di giovedì 22 marzo del Masters 1000 di Miami

[Q] T. Kokkinakis b. [Q] C. Hemery 6-1 6-2

G. Garcia-Lopez b. T. Sandgren 7-6(3) 7-6(6)

S. Johnson b. V. Estrella Burgos 6-3 6-3

D. Istomin b. [WC] M. Kecmanovic 7-5 6-4

Y. Nishioka b. [Q] A. De Minaur 6-2 6-4

F. Tiafoe b. N. Kicker 6-3 7-6(4)

M. Copil b. M. Kukushkin 7-6(2) 6-4

N. Basilashvili b. T. Fabbiano 1-6 6-2 7-5

D. Medvedev b. S. Tsitsipas 2-6 6-4 6-2

E. Donskoy b. A. Bedene 7-5 6-4

D. Lajovic b. H. Zeballos 3-6 7-6(2) 6-4

[WC] N. Kuhn b. [Q] D. King 7-6(4) 6-4

R. Albot b. [Q] R. Berankis 6-1 4-6 7-6(4)

D. Shapovalov b. V. Troicki 6-3 6-7(4) 7-6(6)

L. Mayer b. D. Young 3-6 6-4 6-2

[Q] Y. Bhambri b. [LL] M. Basic 7-5 6-3













Foto: pagina Facebook Denis Shapovalov