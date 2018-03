Giovanni Malagò: “Per organizzare le Olimpiadi? Manca il governo, attendiamo. La città? Deciderò il Coni”

Giovanni Malagò è tornato sulla possibile organizzazione in Italia delle Olimpiadi Invernali 2026. Il Presidente del Coni ne ha parlato a margine della cerimonia d’inaugurazione dell’anno sportivo universitario che si è svolta presso l’Ateneo di Pavia: “Per l’organizzazione di un evento come le Olimpiadi, sono tre i soggetti coinvolti: gli enti locali delle città interessate, il Coni e il governo nazionale. Quest’ultimo soggetto oggi non c’è. Attendiamo che si formi un nuovo governo, e poi potremo parlarne“.

Torino, Milano, il Veneto, o una candidatura congiunta: chi davvero si candiderà? Il numero 1 dello sport italiano ha chiarito per l’ennesima volta: “Prima di approfondire ogni discorso dobbiamo confrontarci con il governo che verrà. E comunque ad avanzare la candidatura per ospitare un’Olimpiade non può essere mai una città, ma soltanto il Coni“.