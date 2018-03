Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2018: i risultati di lunedì 12 marzo. Roger Federer vola agli ottavi di finale, Dominic Thiem si ritira

E un’altra giornata sul cemento californiano di Indian Wells (Stati Uniti) è andata in archivio. Nel tabellone maschile, Roger Federer continua ad incantare la platea. Il campione svizzero, opposto nel match di terzo turno al serbo Filip Krajinovic, n.28 del mondo, ha impiegato meno di un’ora per piegare le mira del rivale. Un tennis aggressivo e di una bellezza ammaliante quello del n.1 del mondo che, ancor più del sole della California, ha illuminato la scena. Nessuna incertezza nel gioco di Roger ed ottavi di finale conquistati in carrozza dove lo sfidante sarà il francese Jeremy Chardy, giustiziere di Fabio Fognini (nel 2° turno). Il transalpino (n.100 ATP), ha piegato in tre set (7-5 4-6 6-1) il connazionale Adrian Mannarino (n.23 del mondo), ben più quotato alla vigilia, continuando la sua corsa ed avendo ora davanti il “Maestro”. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia ma nel tennis non si può mai dire.

Ne sa qualcosa il n.6 del mondo Dominc Thiem, costretto al ritiro nell’incontro con l’uruguaiano Pablo Cuevas. Sul punteggio di 3-6 6-4 4-2, l’austriaco ha alzato bandiera bianca lasciando campo libero al sudamericano che così accede agli ottavi dove incontrerà il coreano Hyeon Chung (testa di serie n.23).

L’asiatico, semifinalista agli Australian Open 2018 (costretto al ritiro nel match contro Roger Federer), è sembrato in buone condizioni, superando piuttosto nettamente il ceco Tomas Berdych (n.15 del ranking). Il suo tennis difensivo e spettacolare nello stesso tempo potrebbe essere uno degli aspetti da non sottovalutare per chi aspira ad arrivare fino in fondo.

Tra le nuove leve, degno di menzione il padrone di casa Taylor Fritz che, in tre set (4-6 6-2 7-6), ha battuto lo spagnolo Fernando Verdasco ed ora si prospetta una sfida decisamente interessante con Borna Coric (n.49 del mondo) che, a sua volta, ha eliminato a sorpresa l’iberico Roberto Bautista, testa di serie n.13.

I RISULTATI DI LUNEDI’ 12 MARZO

19:10 Finale Mannarino A. (Fra) 1 5 6 1 Chardy J. (Fra) 2 7 4 6 21:50 Finale Federer R. (Sui) 2 6 6 Krajinovic F. (Srb) 0 2 1 23:20 Finale Carreno-Busta P. (Esp) 2 6 7 Medvedev D. (Rus) 0 1 5 23:25 Finale Coric B. (Cro) 2 6 6 Bautista R. (Esp) 0 1 3

00:50 Finale Verdasco F. (Esp) 1 6 2 61 Fritz T. (Usa) 2 4 6 77 01:10 Finale Kicker N. (Arg) 0 61 63 Anderson K. (Rsa) 2 77 77 03:00 Finale

(Ritiro) Cuevas P. (Uru) 1 3 6 4 Thiem D. (Aut) 1 6 4 2 05:05 Finale Berdych T. (Cze) 0 4 4 Chung H. (Kor) 2 6 6













