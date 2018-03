Taekwondo, Spanish Open 2018: Italia con tanti giovani ad Alicante, Mattia Crescenzi guida la pattuglia delle nuove leve

Nove podi in Egitto e quattro in Belgio rappresentano un buon biglietto da visita per i big del movimento italiano in vista dei prossimi importanti appuntamenti internazionali. Ma l’Italia si avvale anche di un gruppo di giovani leve smaniose di mettersi in mostra e di emergere sul panorama internazionale. Dopo il primo banco di prova a Sofia, le seconde linee hanno intenzione di dimostrare di poter compiere un importante salto di qualità e di far parte del team dei potenziali protagonisti dello scenario internazionale.

Lo Spanish Open 2018, torneo di categoria G1 in programma domenica 25 marzo ad Alicante e destinato soltanto alle categorie Senior maschili e femminili, rappresenterà un test importante per cinque giovani azzurri, che andranno a caccia del podio non solo per dare linfa alla loro crescita, ma anche e soprattutto per acquisire punti pesanti nel ranking e presentarsi al prossimo biennio con un buon bottino in classifica generale.

La punta della spedizione azzurra in Spagna sarà Mattia Crescenzi, che andrà a caccia di un buon piazzamento nella categoria -58 kg, cercando anche di conquistare un podio che lo proietterebbe in una nuova splendida dimensione. Gianmarco Moschin, intanto, dopo essere stato l’unico rappresentante italiano nel Dutch Open, proverà a mettersi in luce nella categoria -68 kg con un piazzamento di rilievo, mentre Ivan Scala potrebbe anche far saltare il banco nella categoria -80 kg, anche se la concorrenza è di assoluto spessore. Discrete prospettive anche tra le donne, dato che Martina Corelli (-49 kg) e Nicole Maiorino (-57 kg) dispongono di buone credenziali per far bene in terra spagnola. Più ancora dei podi, in ogni caso, per gli atleti italiani la speranza consiste nel mettere in mostra il proprio talento e far capire al mondo intero che in prospettiva futura potranno davvero dire la loro in ambito internazionale.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: FITA