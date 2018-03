Taekwondo, Belgian Open 2018: il gotha della disciplina di scena a Lommel, Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo le punte dell’Italia

Il gotha mondiale del taekwondo si sfiderà a Lommel, in Belgio, dove tra sabato 17 e domenica 18 marzo andrà in scena il Belgian Open 2018, torneo di categoria G1 che assegna punti pesanti per il ranking mondiale, determinante nel prossimo biennio per la qualificazione olimpica. Gli atleti punteranno, dunque, non solo alla conquista di un podio di prestigio contro avversari di grande caratura internazionale, ma anche a portare a casa un buon bottino di punti allo scopo di restare in alto nelle classifiche mondiali.

L’Italia parteciperà stavolta con la squadra al completo e schiererà le sue punte di diamante. Vito Dell’Aquila, reduce dal trionfo nell’Egypt Open, sarà l’uomo di punta del team azzurro e gareggerà nella categoria -54 kg con fondate ambizioni di vittoria, essendo bronzo iridato in carica. Tra gli uomini c’è grande curiosità anche per vedere all’opera Simone Alessio, campione europeo Junior che ha già fatto faville tra i Senior e cercherà di imporsi in terra belga nei -68 kg al cospetto dei miglori interpreti della sua categoria. Ma anche Antonio Flecca (-58 kg), Simone Crescenzi (-63 kg), Roberto Botta (-80 kg) e il capitano Claudio Treviso potrebbero davvero ambire ad un grande piazzamento a Lommel.

Il team Italia al femminile, invece, schiererà una squadra da sogno nella categoria -67 kg, in cui saranno in gara Maristella Smiraglia, Cristiana Rizzelli, Cristina Gaspa e Daniela Rotolo, tutte potenzialmente in grado di far saltare il banco. La Smiraglia è reduce dalla vittoria nell’Egypt Open e proverà a ripetersi, mentre la Rotolo cercherà di dare una sterzata alla sua stagione con un successo che darebbe linfa alle sue chance da podio nelle prossime prestigiose competizioni internazionali. Occhi puntati, infine, anche su Sarah Al Halwani (-49 kg), Erica Nicoli (-53 kg), Natalia D’Angelo (-57 kg) e Laura Giacomini (+73 kg), che dispongono di tutte le carte in regola per far bene e portare a casa un podio di spessore.













Foto: Facebook Vito Dell’Aquila